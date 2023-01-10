وقفة تضامنية في طولكرم دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية اليوم في مدينة طولكرم بالضفة الغربية المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالوقوف إلى جانب الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، وضرورة الإفراج الفوري عنهم.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة أمام مكتب الصليب الأحمر في المدينة، والتي نظمتها القوى الوطنية الفلسطينية بالتعاون مع عدد من ذوي الأسرى، رفعوا العلم الفلسطيني، ولافتات وصوراً دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال وضرورة مساندتهم.

وأشار المشاركون إلى ضرورة تكثيف الفعاليات والوقفات التضامنية مع الأسرى في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الانسان، مؤكدين أن استمرار القمع والممارسات الوحشية والتعذيب النفسي والجسدي يستدعي ضرورة التدخل العاجل لحماية الأسرى، وخاصة المرضى منهم والذين يعانون سياسة الإهمال الطبي المتعمد، ومنهم الأسيران معتصم رداد وفؤاد الشوبكي اللذان يعانيان تردياً خطيراً في وضعهما الصحي.

من جانبها حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين اليوم من تدهور الحالة الصحية للأسيرين محمد نصر أبو الرب ومحمد صفران في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، جراء الإهمال الطبي المتعمد الذي تنتهجه بحق الأسرى.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن الأسير أبو الرب 47 عاماً من جنين بالضفة الغربية، وهو أسير منذ 20 عاماً ويعاني من داء كرون في الأمعاء منذ عام 2007 أدت لخضوعه لعملية قص جزء من الأمعاء منذ عامين، إضافة إلى إصابته بـ أنيميا الحديد وأوجاع حادة في سائر جسده.

وفيما يتعلق بالأسير صفران 46 عاماً من رام الله، لفتت الهيئة إلى أنه يقاسي التهابات حادة وتضخماً بالكلية اليسرى ودماً في البول وأوجاعاً حادة في معدته، كما أنه من الأسرى الجرحى، حيث أصيب وقت الاعتقال، ما أدى إلى معاناته من عجز بكف رجله اليسرى وآلام شديدة بيده.

وطالبت الهيئة المؤسسات الدولية الإنسانية والصليب الأحمر بالتدخل الفوري، والضغط على الاحتلال لوقف انتهاكاته بحق الأسرى، وخاصة المرضى منهم.

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