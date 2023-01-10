(ثمة أمل) عرض مسرحي في الحسكة بمناسبة يوم المسرح العربي

الحسكة-سانا

احتفاء بيوم المسرح العربي نظمت مديرية المسارح والموسيقا والمسرح القومي في محافظة الحسكة العرض المسرحي الجديد “ثمة أمل”، على خشبة مسرح المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة.

العرض المسرحي هو توثيق بانورامي للمسرح العربي السوري، بدءا من مرحلة التأسيس، وانطلاقا إلى مراحل تطوره وصولا إلى يومنا الحاضر، حيث ركز على أهم مبدعيه من كتاب ومخرجين وممثلين عبر حوارية قدمها الممثلان باسل حريب ويوسف شاكر، وشارك فيها عدد من الممثلين الشباب.

معد ومخرج العمل إسماعيل خلف أوضح في تصريح لمراسل سانا أن العرض ضم مجموعة من المشاهدات التي لها علاقة بالمسرح والموروث المسرحي، انطلاقا من مسرح أبي خليل القباني وصولا إلى أيامنا الحاضرة، حيث تداخلت مع المشاهد أقوال لمجموعة من الأدباء المبدعين الذين كتبوا للمسرح، أمثال ممدوح عدوان وسعد الله ونوس.

نزار حسن

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