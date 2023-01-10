مسؤول روسي يدعو إلى بذل الجهود لمنع وقوع كارثة نووية جراء القصف الأوكراني لمحيط محطة زابوروجيه

انطاليا/تركيا-سانا

دعا نائب رئيس مجلس الدوما الروسي سيرغي نيفيروف إلى بذل الجهود وتوحيدها لمنع وقوع كارثة نووية، جراء القصف الأوكراني للبنية التحتية لمحطات الطاقة النووية، ومنها محطة زابوروجيه.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نيفيروف قوله خلال الجلسة العامة لاجتماع الجمعية العامة الثالث عشر للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد في أنطاليا بتركيا: إن نظام كييف النازي يرتكب هجمات إرهابية ضد المدنيين، ويقصف البنية التحتية الحيوية لمحطات الطاقة النووية، ومثل هذه الأعمال قد تؤدي إلى كارثة نووية، مشدداً على أنه من الضروري فعل شيء ما لمنع مثل هذه الأحداث.

وأشار نيفيروف إلى أن واشنطن منعت اعتماد مجلس الأمن الدولي لقرارٍ قدمته روسيا بشأن إنشاء لجنة للتحقيق في الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية على أراضي أوكرانيا، لأن موسكو تدرك أن هذه الأنشطة تشكل تهديداً للبشرية جمعاء.

وأضاف: إن الخبراء الروس قد كشفوا حقائق النشاط البيولوجي العسكري الأمريكي على أراضي أوكرانيا، كما تم الكشف عن وقائع انتهاك الولايات المتحدة لاتفاقية حظر تطوير وتكديس الأسلحة الكيميائية.

وأوضح نيفيروف أن الجميع يدرك أن العالم الغربي يستخدم معايير مزدوجة، ويجب أن تكون هناك مبادرات لحل مشاكل الدول الآسيوية والمشاكل في بلدان المنطقة، مع مراعاة السمات الاجتماعية والثقافية في تلك البلدان.

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