الدفاع الروسية: إسقاط ثلاث طائرات حربية أوكرانية والقضاء على عشرات الجنود الأوكرانيين

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم عن إسقاط ثلاث طائرات حربية من طراز (سو25) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، والقضاء على عشرات الجنود الأوكرانيين، وتدمير معدات ومستودعات عسكرية تابعة لقوات كييف خلال العمليات القتالية ليوم أمس.

وقالت الوزارة في البيان: إن “نيران المدفعية الروسية على محور كراسنو ليمانسكي ألحقت هزيمة بوحدات من لواء الهجوم المحمول جواً رقم 95، ولواء الدفاع الإقليمي 103، التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وستيلماخوفكا بجمهورية لوغانسك الشعبية، وبلغت خسائر القوات الأوكرانية في هذا الاتجاه أكثر من 40 جندياً أوكرانياً بين قتيل وجريح، وتدمير ناقلة جند مدرعة وثلاث شاحنات صغيرة”.

وتابعت الوزارة: إنه في اتجاه دونيتسك هزمت القوات الروسية خلال العمليات الهجومية الناجحة وحدات من لواءي المشاة الآلية 57 و59 التابعين للقوات الأوكرانية، وتمت تصفية ما يصل إلى 50 جندياً أوكرانياً، وتدمير دبابة ومركبتين قتاليتين مصفحتين وأربع مركبات عسكرية خاصة.

ولفتت الوزارة إلى أنه في اتجاه جنوب دونيتسك تمت تصفية أكثر من 20 جندياً أوكرانياً، وتدمير ثلاث شاحنات بيك آب نتيجة الاشتباك بمختلف الأسلحة النارية مع وحدات العدو بالقرب من بريتشيستوفكا وزولوتايا نيفا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأشارت الوزارة إلى أن الضربات الجوية العملياتية والتكتيكية والمدفعية أدت إلى تدمير مستودعين لأسلحة الصواريخ والمدفعية للواء الآلي 53 ولواء الدفاع الإقليمي 108 في منطقة كونستانتينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية ومدينة أريخوف بمنطقة زابوروجيه، إضافة إلى تدمير 62 وحدة مدفعية تابعة للقوات الأوكرانية في مرابضها، ومراكز تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية في 105 مناطق.

وبينت الوزارة أنه في سياق القتال المضاد للبطاريات خلال يوم كامل تم تدمير نظامين مدفعيين من طراز إم777 من صنع الولايات المتحدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وأربع قذائف مدفعية ذاتية الدفع من طراز (كراب) من إنتاج بولندي في محيط أفدييفكا وسفيرسك وزفانوفكا في جمهورية دونيتسك، وثلاثة مدافع هاوتزر عيار (دي20) في ضواحي نيفسكوي ونوفوليوبوفكا

بجمهورية لوغانسك الشعبية وشاليغينو بمنطقة سومي، ومركبتين من راجمات صواريخ متعددة (غراد) في مدينة أرتيموفسك وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك، إضافة إلى مركبة قتالية من راجمات (أوراغان) في مدينة سيفيرسك، ورادارين مضادين للبطاريات من صنع الولايات المتحدة من طراز (آن تي بي كيو 50) و(آن تي بي كيو 36) في ضواحي أرتيموفسك ودزيرجينسك في دونيتسك.

وأوضحت الوزارة أن قواتها قضت على أكثر من 20 جندياً أوكرانياً، وتم تدمير مركبة قتالية مصفحة، وأربع مركبات عسكرية في اتجاه كوبيانسك، كما أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسي ثلاث طائرات من طراز (سو25) تابعة للقوات الجوية الأوكرانية فوق ياسينوفوي وبوشكينو وماكسيميليانوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تدمير عشر طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء بلوشانكا وأوبوروتنوفكا وبودكويتشانسك وتشيرفونوبوفكا وغوليكوفو وزيتلوفكا وكريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفاليريانوفكا وفولنوفاكا ويفغينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

ومنذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم وفق الوزارة تدمير 370 مقاتلة، و200 مروحية و2866 طائرة مسيرة و400 نظام صاروخي مضاد للطائرات، و7465 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و975 مركبة من راجمات الصواريخ، و3802 وحدة مدفعية ميدان وهاون، إضافة إلى 7992 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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