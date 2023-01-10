زين العابدين أبو عودة… موهبة شابة في الغناء والعزف على آلة العود

درعا-سانا

موهبة متميزة يمتلكها الشاب زين العابدين وائل أبو عودة من أبناء محافظة درعا في الغناء والعزف على آلة العود، جعلته يترك بصمته الفنية الخاصة في هذا المجال، بعد مسيرة من التعلم والتدريب أغنتها مشاركات متنوعة في الفعاليات الفنية المحلية.

أبو عودة ذكر خلال حديثه لنشرة سانا الشبابية أن بداياته في الغناء كانت عام 2016 بتشجيع من الأهل الذين يتمتعون بأصوات جميلة، مبيناً أن اتباع الدورات التدريبية كان السبيل لصقل موهبته واكتساب المهارة اللازمة.

وأوضح أنه انتسب إلى كورال “تناغم” بقيادة المايسترو غادة حرب وسافانا بقلة، منطلقاً من الموهبة التي يتمتع بها، حيث شارك معهم بعروض في دار الأوبرا بدمشق وفي محافظتي اللاذقية وحمص.

وقال: لدي عروض ومشاركات في صالات المراكز الثقافية بدرعا، واتحاد العمال ومع فرقة كبار السن التابعة لدائرة العلاقات المسكونية والتنمية في بطريركية أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، كما أؤدي بصوتي كل الألوان مع تفضيلي للون الطربي الذي يعتبر الأساس الذي بني عليه الغناء.

وعن عزفه على آلة العود أوضح أبو عودة أن آلة العود تتماشى مع الغناء الطربي، ومن هذا المنطلق فقد تعلم العزف عليها، وبدأ التدريب منذ سنة تقريباً، حيث وصل إلى مرحلة متقدمة، وهو يتابع حالياً التدريب من خلال مختصين ليبلغ مرحلة الإتقان كون آلة العود جميلة وصوتها معبر وتظهر إلى حد كبير مهارات المغني وجمالية صوته.

واختتم الشاب أبو عودة حديثه بالدعوة إلى تأسيس معاهد موسيقية لتدريب الموهوبين وصقل مهاراتهم بدرعا، لأنها تفتقر لمثل هذا النوع من المؤسسات.

والشاب زين العابدين من مواليد درعا عام 1997، وهو خريج كلية الاقتصاد فرع جامعة دمشق في درعا.

قاسم المقداد

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency