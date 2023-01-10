المعصراوي: نقف إلى جانب سورية في مواجهة الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها

بيروت-سانا

أكد منسق الحملة الشعبية العربية والدولية لكسر الحصار المفروض على سورية مجدي المعصراوي وقوف الحملة إلى جانب سورية، في مواجهة الإجراءات الاقتصادية الغربية القسرية أحادية الجانب المفروضة عليها، لافتاً إلى أهمية الضغط على الدول المعنية بالحصار للتراجع عن إجراءاتها المخالفة للقانون الدولي والإنساني وللإعلان العالمي لحقوق الانسان.

وقال المعصراوي الأمين العام السابق للمؤتمر القومي العربي، في نداء وجهه للشخصيات وأعضاء الهيئات والمؤتمرات والاتحادات والمؤسسات الشعبية والنقابية والحقوقية والقانونية والثقافية والإعلامية والإنسانية العربية والدولية: إنه استكمالاً لأعمال ومقررات المنتديات العربية والدولية لرفع الحصار عن سورية العروبة والحضارة والتراث الإنساني العريق، ارتأينا إطلاق حملة شعبية عربية دولية على مدى شهرين، تتوّج بملتقى عربي دولي لمناهضة الحصار والاحتلال والحرب على سورية، ينعقد في الـ 22 من الشهر القادم.

وأضاف المعصراوي: نرى من واجبنا اليوم إطلاق هذه الحملة، لكي يدرك الشعب السوري أنه ليس وحده في مواجهة هذه الجريمة الكبرى ضد الإنسانية، ولتشكيل رأي عام دولي يسهم في الضغط على الدول المعنية بالحصار، وعلى رأسها الإدارة الأميركية، للتراجع عن القوانين المخالفة للقانون الدولي والإنساني وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وكان الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي معن بشور، دعا الشهر الماضي إلى تشكيل لجان على المستوى العربي، والقيام بحملة عالمية لإسقاط الحصار الغربي المفروض على سورية، لافتاً إلى أنه سيتم تنظيم ملتقى في الـ22 من شباط المقبل، للتضامن مع سورية في مواجهة ما تتعرض له من حرب وحصار واحتلال، والتعريف بمعاناة الشعب السوري أمام الرأي العام العالمي.

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