21 بحثاً علمياً منشوراً في مجلات عالمية ومحلية للباحثة حنان درويش من جامعة البعث

حمص-سانا

حجزت الباحثة حنان درويش من كلية الهندسة المدنية في جامعة البعث مكاناً علمياً مهماً لها على المستويين المحلي والعالمي، عبر أبحاثها العلمية المتميزة والتي بلغ عددها 21 بحثاً، تم نشرها في مجلات محلية وعالمية، كان آخرها بحث حول “تقييم دقة خرائط الغطاء الأرضي الصادرة عن وكالة الفضاء الأوروبية ومعهد أبحاث البيئة لمنطقة سورية”، تم نشره في مجلة العرض الجغرافي والتحليلات المكانية العالمية الألمانية.

وحول بحثها وأهميته أكدت درويش عضو الهيئة التدريسية في قسم الطبوغرافيا بكلية الهندسة المدنية، والباحثة في العلوم الجيوماتية “نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد”، والحاصلة على الدكتوراه من جامعة ليل 1 فرنسا لنشرة سانا الشبابية أن الهدف من بحثها تقييم دقة خريطتين عالميتين مجانيتين وعاليتي الدقة للغطاء الأرضي لمحافظة طرطوس من وكالة الفضاء الأوروبية “اي اس ا”، ومعهد أبحاث النظم البيئية الأمريكي “أي اس ار أي” باستخدام تقنيات الجغرافيا المكانية.

وبينت أن أهمية البحث تكمن في إمكانية الاستفادة من خرائط الغطاء الأرضي المجانية في سورية والتي تعتبر من أهم البيانات التي تحتاجها الحكومات والمنظمات والمجتمع المدني، لفهم الاهتمامات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية بشكل أفضل، وتطوير خطط التنمية المستدامة، وخاصة في مرحلة إعادة الإعمار، لافتة إلى أن وجود هذا النوع من الخرائط في الوقت المناسب وبدقة مكانية عالية ضروري للمحللين وصناع القرار للتخطيط الإقليمي والحضري ولتحقيق الأمن الغذائي واستخدام الأراضي والنمذجة الهيدرولوجية وتخطيط إدارة الموارد.

وأشارت درويش إلى أن البحث العلمي من أهم الركائز لتقدم وتطور الدول، حيث قامت بنشر 7 أبحاث في مجلات علمية عالمية محكمة، و 14 بحثاً علمياً في مجلات محلية، وشاركت بتسع مقالات علمية في مؤتمرات دولية في سورية وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت: تم تكريمي من قبل معهد أبحاث النظم البيئية “إي اس آر آي” في أمريكا، وهو المعهد الرائد على مستوى العالم في مجال نظم المعلومات الجغرافية، حيث تم نشر فصل خاص بي في كتاب “وومين أند جي آي إس” الذي يتحدث عن النساء الرائدات في مجال نظم المعلومات.

مضيفة: إن المجلات العلمية المحكمة هي مجلات موثوقة والأبحاث الموجودة فيها مثبت صحتها بشكل مطلق، كما أن هذه الأبحاث تكون أبحاثاً جديدة وحديثة وغير مسبوقة.

وتابعت الباحثة: يستطيع طلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا الاستفادة من المنهجية المتبعة في البحث، كما بإمكانهم الاستفادة المباشرة من نتائج البحث واستخدام البيانات في أبحاثهم ودراساتهم، معتبرة أن تكريم جامعة البعث لها مؤخراً يدفعها لتقديم المزيد من الأبحاث التي تخدم بها جامعتها وبلدها سورية، وخاصة أن جامعة البعث تلعب دوراً محفزاً للباحثين.

واختتمت درويش حديثها بالقول: عملي مستمر بإجراء البحوث العلمية في مجال العلوم الجيوماتية، ولا سيما تطوير تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية المستقلة لتطوير المدن وتحسين الخدمات والبنية التحتية ومعالجة صور الاستشعار عن بعد، وإعداد الخرائط المختلفة، كما أتابع حالياً ضمن محور دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد لحل عدد كبير من المشاكل المكانية بدقة عالية وبأقل تكلفة وجهد ممكن.

مثال جمول

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