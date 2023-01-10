استمرار طلبات التقدم لاختبار المقدرة اللغوية للقيد بدرجة الدكتوراه في فرع جامعة الفرات

الحسكة-سانا

يستمر فرع جامعة الفرات في محافظة الحسكة باستقبال طلبات الراغبين بالتقدم لاختبار المقدرة اللغوية للقيد بدرجة الدكتوراه، المقرر إجراؤه في الـ17 من الشهر الحالي بمبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية.

وبين عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الدكتور قحطان الفلاح في تصريح لمراسل سانا أن عمليات التسجيل للراغبين بالتقدم للاختبار مستمرة حتى يوم الخميس المقبل نهاية الأسبوع الحالي في دائرة كلية الآداب، موضحاً أن الأوراق المطلوبة للتسجيل هي صورة عن الهوية الشخصية أو الهوية العسكرية بالنسبة للعسكريين أو إخراج قيد مدني حديث، وصورتان شخصيتان حديثتان، وصورة عن مصدقة الماجستير بمعدل لا يقل عن جيد جداً، وبالنسبة لطلاب السنة الأخيرة يمكنهم التسجيل شرطياً، إضافة إلى رسم تسجيل مقداره 10 آلاف ليرة سورية.

وكان فرع جامعة الفرات في المحافظة أجرى اختبار المقدرة اللغوية للقيد بدرجة الدكتوراه السابق منتصف تشرين الثاني الماضي.

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