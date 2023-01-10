إصابة شخصين في حادث تصادم قطار مع بولمان في طيبة الإمام بحماة

حماة -سانا

أصيب شخصان في حادث تصادم قطار مع حافلة نقل بولمان خالية من الركاب عند معبر الخط الحديدي في مدينة طيبة الإمام بريف حماة الشمالي.

وذكر قائد شرطة محافظة حماة اللواء تركي محمد سعيد بتصريح لمراسل سانا أن شخصين أصيبا جراء الحادث، وهما سائق الحافلة ومعاونه، مبيناً أن الحادث ناجم عن قلة الانتباه عند عبور الحافلة “التي كانت تخلو من الركاب” للخط الحديدي، وانتشار الضباب الكثيف في المنطقة.

وأشار إلى أن الكوادر الفنية حالياً تتابع ملابسات الحادث الذي ألحق أضراراً مادية بالقطار والسكة والبولمان لمعالجة وإصلاح الموقع وإعادة الوضع لطبيعته.

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