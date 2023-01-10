SCS-NET

مقتل 24 مدنياً في هجوم مسلح في شمال شرق الكونغو الديمقراطية

2023-01-10

بونيا –الكونغوالديمقراطية-سانا

لقي 24 مدنياً على الأقل مصرعهم برصاص مسلحين، شنوا هجوماً على عدد من قرى مقاطعة إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية قولها اليوم: إن المسلحين شنوا هذه الهجمات انتقاماً لمقتل مدرس من إتنية ليندو صباح الأحد الماضي على يد مسلحين من ميليشيا “زائير”، التي تقول إنها تدافع عن أبناء إتنية هيما.

وقال مصدر في الإغاثة الإنسانية: إنه تم الأحد انتشال جثث 16 مدنياً قتلوا على أيدي مليشيات كوديكو في قرى بلوكوا وجيسا ولارغو” بمنطقة باهيما الشمالية في إقليم دجوغو، ومساء الاثنين ارتفعت حصيلة الجثث التي تم العثور عليها في القرى الثلاث إلى 24 .

وتنشط في شرق الكونغو الديمقراطية المضطرب حوالي 120 ميليشيا ونسبت إلى هذه الميليشيا العديد من المجازر الآتنية في إيتوري.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

مقتل خمسة أشخاص في هجوم مسلح جنوب شرق مالي

باماكو-سانا أعلنت السلطات في مالي مقتل خمسة أشخاص بهجوم مسلح استهدف مركزاً

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved