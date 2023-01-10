مقتل 24 مدنياً في هجوم مسلح في شمال شرق الكونغو الديمقراطية

بونيا –الكونغوالديمقراطية-سانا

لقي 24 مدنياً على الأقل مصرعهم برصاص مسلحين، شنوا هجوماً على عدد من قرى مقاطعة إيتوري في شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر محلية قولها اليوم: إن المسلحين شنوا هذه الهجمات انتقاماً لمقتل مدرس من إتنية ليندو صباح الأحد الماضي على يد مسلحين من ميليشيا “زائير”، التي تقول إنها تدافع عن أبناء إتنية هيما.

وقال مصدر في الإغاثة الإنسانية: إنه تم الأحد انتشال جثث 16 مدنياً قتلوا على أيدي مليشيات كوديكو في قرى بلوكوا وجيسا ولارغو” بمنطقة باهيما الشمالية في إقليم دجوغو، ومساء الاثنين ارتفعت حصيلة الجثث التي تم العثور عليها في القرى الثلاث إلى 24 .

وتنشط في شرق الكونغو الديمقراطية المضطرب حوالي 120 ميليشيا ونسبت إلى هذه الميليشيا العديد من المجازر الآتنية في إيتوري.

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