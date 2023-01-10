10 كانون الثاني 1946 – منظمة الأمم المتحدة تعقد أول جمعية عامة لها في لندن

دمشق-سانا

1863 – بدء العمل في لندن بأول خط قطار أنفاق في العالم.

1920 – عقد أول اجتماع لمنظمة عصبة الأمم، وأقرت فيه معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى.

1922 – تعيين أرتور غريفيث كأول رئيس لدولة أيرلندا المستقلة.

1946 – منظمة الأمم المتحدة تعقد أول جمعية عامة لها في لندن، بحضور مندوبين عن 51 دولة بعد إلغاء عصبة الأمم رسمياً، وذلك لفشلها في الحيلولة دون وقوع الحرب العالمية الثانية.

1984 – الولايات المتحدة والفاتيكان تستأنفان علاقاتهما الدبلوماسية.

2006 – افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية الخامسة والعشرين المقامة في مصر.

من مواليد هذا اليوم:

1729 – لادزارو سبالانساني، عالم أحياء إيطالي.

1815 – جون ماكدونالد، رئيس وزراء كندا.

1916 – سوني برغستروم، عالم كيمياء حيوية سويدي حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1982.

1936 – روبرت ويلسون، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1978.

من وفيات هذا اليوم:

1951 – سنكلير لويس، أديب أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1930.

1957 – غبريالا ميسترال، دبلوماسية وشاعرة تشيلية حاصلة على جائزة نوبل في الأدب عام 1945.

1986 – ياروسلاف سيفرت، أديب وشاعر تشيكي حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1984.

أعياد ومناسبات:

عيد الشرطة في اليابان.

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