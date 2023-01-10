SCS-NET

ارتفاع أسعار النفط عند الإغلاق

2023-01-09

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم عقب فتح الصين حدودها ما دعم توقعات الطلب على الوقود، وغطى على أثر المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وبحسب رويترز فإن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 1.08 دولار أو 1.4بالمئة إلى 79.65 دولاراً للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتاً أو 1.2 بالمئة إلى 74.63 دولاراً للبرميل.

وجاء الانتعاش بعد هبوط في الأسبوع الماضي بأكثر من ثمانية بالمئة في أسعار الخامين القياسيين في أكبر انخفاض أسبوعي لهما في بداية عام جديد منذ عام 2016.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency

انظر ايضاً

ارتفاع أسعار النفط

لندن-سانا ارتفعت أسعار النفط في معاملات هزيلة اليوم بفعل مخاوف من تأثير عواصف شتوية في …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2023, All Rights Reserved