ارتفاع أسعار النفط عند الإغلاق

نيويورك-سانا

ارتفعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم عقب فتح الصين حدودها ما دعم توقعات الطلب على الوقود، وغطى على أثر المخاوف من حدوث ركود عالمي.

وبحسب رويترز فإن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت 1.08 دولار أو 1.4بالمئة إلى 79.65 دولاراً للبرميل.

كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 86 سنتاً أو 1.2 بالمئة إلى 74.63 دولاراً للبرميل.

وجاء الانتعاش بعد هبوط في الأسبوع الماضي بأكثر من ثمانية بالمئة في أسعار الخامين القياسيين في أكبر انخفاض أسبوعي لهما في بداية عام جديد منذ عام 2016.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency