إيران تندد بالاعتداء على المؤسسات الديمقراطية والحكومية في البرازيل

طهران-سانا

نددت وزارة الخارجية الإيرانية بأعمال الشغب والعنف والاعتداء على المؤسسات الديمقراطية والحكومية في البرازيل.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني في تغريدة له على “تويتر” عن قلق بلاده إزاء أعمال العنف، وتخريب الأموال العامة في البرازيل مؤكداً ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار واحترام القانون ضمن إطار مقررات وضوابط الحكومة المنتخبة من قبل الشعب البرازيلي.

وكان أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو اقتحموا أمس مبنى الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي، وألحقوا أضراراً بها، بينما أعلن الرئيس المنتخب لويس ايناسيو لولا دا سيلفا حالة طوارئ مؤقتة، وطلب من القوات الاتحادية استعادة الأمن والنظام.

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