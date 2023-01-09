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مصرع 12 شخصاً جراء حادث سير شمال غرب نيجيريا

2023-01-09

ابوجا-سانا

لقي 12 شخصاً مصرعهم وأصيب آخرون نتيجة حادث سير على الطريق السريع بولاية سوكوتو شمال غرب نيجيريا.

ونقلت وكالة شينخوا عن يوسف نادابو قائد قطاع فيلق السلامة بسوكوتو قوله للصحفيين اليوم: إن سائق الشاحنة فقد السيطرة على الحافلة التي تقل 17 راكباً بسبب السرعة الزائدة، ما أدى إلى تدهورها ومصرع اثني عشر راكباً وإصابة خمسة آخرين بجروح بليغة.

وأضاف نادابو: إن جميع الضحايا المصابين تم نقلهم إلى مستشفى قريب من قبل أفراد مجلس الأمن الإقليمي في المنطقة.

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