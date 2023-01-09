نيبينزيا: العقوبات الغربية ضد سورية هي السبب وراء تدهور الوضع الإنساني فيها

موسكو-سانا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن العقوبات الاقتصادية الغربية أحادية الجانب ضد سورية هي السبب الأساسي وراء تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

ونقلت وكالة نوفوستي عن نيبينزيا قوله خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم: “إن الوفود الغربية تتحدث اليوم عن جهودها لتقديم المساعدة الإنسانية إلى سورية لكنها تصمت عن موضوع آخر محرج بالنسبة لها وهو العقوبات الإجرامية أحادية الجانب التي تضرب السوريين” مؤكداً أن تلك العقوبات هي العامل الأساسي لتدهور الوضع الإنساني في سورية.

وأشار نيبينزيا إلى أن الدول الغربية تعمل بشكل متعمد على تدهور الوضع في سورية في محاولة منها لزعزعة استقرار الأوضاع في البلاد.

واعتمد مجلس الأمن الدولي في وقت سابق اليوم القرار 2672 الذي يقضي بتمديد مفاعيل قراره رقم 2642 لعام 2022 بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية ستة أشهر.

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