الرئيس البرازيلي والمحكمة العليا والكونغرس: نرفض الأعمال الإرهابية والانقلابية في البلاد

برازيليا-سانا

وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ورؤساء المحكمة العليا ومجلسي الشيوخ والنواب في البلاد اقتحام مؤسسات الدولة من قبل بعض المتظاهرين بـ “العمل الإرهابي”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن رئيس البرازيل ورؤساء المحكمة العليا والكونغرس قولهم في بيان مشترك بعنوان “الدفاع عن الديمقراطية” إن اقتحام مؤسسات الدولة هو”عمل إرهابي”.

وجاء في البيان المشترك: إن سلطات الجمهورية الضامنة للديمقراطية ولدستور العام 1988 ترفض الأعمال الإرهابية والتخريبية والإجرامية والانقلابية التي وقعت أمس في برازيليا.

وكان أنصار الرئيس البرازيلي السابق غايير بولسونارو اقتحموا مبنى الكونغرس وقصر بالاسيو دو بلانالتو أحد القصور الرسمية للرئاسة، إضافة إلى مبنى المحكمة العليا.

ووصف الرئيس لولا دا سيلفا الهجمات على المباني الحكومية في برازيليا بأنها “همجية”، وأمر باستخدام القوات الفيدرالية لاستعادة النظام في العاصمة، على أن يستمر الإجراء الفيدرالي في المقاطعة الفيدرالية البرازيلية حتى الـ 31 من الشهر الجاري وفقا لمرسوم رئاسي.

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