حفل استقبال لحركة فتح الانتفاضة بذكرى انطلاق الثورة الفلسطينية ويوم الشهيد

دمشق-سانا

بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لانطلاقة حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة ويوم الشهيد الفلسطيني، أقامت اللجنة المركزية لحركة “فتح الانتفاضة” اليوم حفل استقبال في مقر الأمانة العامة للجنة بدمشق.

وجدد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الانتفاضة محمد أبو زهرة العهد على مواصلة النضال حتى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة، داعياً إلى أن يكون العام الجديد عاماً لتصعيد المقاومة، تترسخ فيه الوحدة في جبهة وطنية تسقط كل المؤامرات والاتفاقيات التي لن تقف عائقاً في وجه هذا الشعب وكفاحه المستمر، حتى تحقيق النصر والتحرير والعودة.

ووجه أبو زهرة التحية لأبناء الشعب الفلسطيني المقاوم المضحي داخل الأرض المحتلة وخارجها، وللشهداء الأبرار وللأسرى البواسل داخل السجون الصهيونية، ولأحرار الأمة وشرفاء هذا العالم الذين يساندون ويدعمون حقوق الشعب الفلسطيني ونضالاته، وفي مقدمتهم دول وقوى محور المقاومة، منوهاً بالمواقف السورية الثابتة للدفاع عن القضية الفلسطينية وشعبها.

وقدم الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة الدكتور طلال ناجي عرضاً عن انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وأهدافها الثابتة في الوحدة الوطنية والمقاومة، وما قدمه الشعب الفلسطيني من تضحيات فيها منذ 58 عاماً أعادت للقضية الفلسطينية ألقها وحقيقة أنها قضية شعب يناضل من أجل حقوقه المغتصبة.

حضر الحفل رئيس اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني الدكتور صابر فلحوط، ومدير عام مؤسسة القدس الدولية-سورية الدكتور خلف المفتاح، وعدد من قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية، ولجان وهيئات الدفاع عن الأسرى، وممثلي الأحزاب الوطنية الفلسطينية والسورية، وفعاليات دينية وثقافية واجتماعية.

علي عجيب

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