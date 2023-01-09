طقس الغد.. الحرارة حول معدلاتها وفرصة لهطل أمطار خفيفة فوق بعض المناطق

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل باستثناء المنطقة الشرقية حيث تكون أدنى من معدلاتها بقليل، نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق أجزاء من المنطقة الجنوبية والقلمون والوسطى، ويكون الجو بارداً ليلاً في أغلب المناطق، ويحذر من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية وحدوث الصقيع فوق المرتفعات الجبلية.

والرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة، تنشط أحياناً في المناطق الساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج بالداخل.

درجات الحرارة المتوقعة..

منطقة دمشق 12 / 5 المنطقة الجنوبية 13 / 4 المرتفعات الجبلية 7 / صفر المنطقة الوسطى 13 / 3 المنطقة الساحلية 18 / 10 المنطقة الشمالية 12 / 2 منطقة الجزيرة 12 / 2 المنطقة الشرقية 12 / 4 منطقة البادية 11/3

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