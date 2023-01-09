عبد اللهيان وسوسان يبحثان العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في مختلف المجالات

طهران-سانا

بحث وزير الخارجية الإيراني الدكتور حسين أمير عبد اللهيان مع الدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية والمغتربين، التطورات المتعلقة بالوضع في سورية والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان خلال لقائهما في طهران اليوم عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وضرورة تطويرها وتعزيزها بما يتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها البلدان، بما في ذلك الحصار والعقوبات الظالمة المفروضة عليهما، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين.

وعبر الدكتور سوسان عن تقدير سورية للدعم الذي قدمته لها إيران، مجدداً وقوف سورية إلى جانب طهران في مواجهة الحملة الغربية المتجددة التي تتعرض لها، ومعرباً عن ثقة سورية الكاملة بانتصار إيران.

بدوره أكد الوزير عبد اللهيان استمرار بلاده بدعم سورية، موضحاً أن البلدين يقفان في خندق واحد بمواجهة المخططات الغربية ومحاولات التدخل الخارجية في المنطقة.

وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين، بما يخدم الأهداف المشتركة، وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين.

كما بحث الدكتور سوسان مع علي أصغر خاجي كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة، مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاءين السفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب، والسفير قصي مصطفى مدير إدارة آسيا، والمستشار إهاب حامد من مكتب وزير الخارجية.

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