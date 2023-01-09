السفير صباغ: دعم أنشطة التعافي المبكر يمثل مرتكزاً للارتقاء بالوضع الإنساني بسورية

نيويورك-سانا

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ أن دعم أنشطة التعافي المبكر يمثل مرتكزاً أساسياً في الارتقاء بالوضع الإنساني في سورية، وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

وبين السفير صباغ عقب اعتماد مشروع قرار لتمديد مفاعيل القرار 2642 أن استمرار الغرب بتسييس العمل الإنساني، وغياب أي إرادة حقيقية لديه لتحقيق تقدم في الوضع الإنساني، ومواصلته فرض إجراءات قسرية غير شرعية فاقمت معاناة السوريين.

وأشار السفير صباغ إلى أهمية إقامة مشاريع الطاقة المتجددة الداعمة لقطاع الكهرباء، وزيادة حصة مشاريع التعافي المبكر بشكل أكبر في إطار خطة الاستجابة الإنسانية، مع ضرورة دعم الجهود الرامية إلى توفير الخدمات الأساسية لضمان عودة اللاجئين.

يتبع…