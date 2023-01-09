رؤى جديدة لجمعية الشعر في اتحاد الكتاب العرب

دمشق-سانا

عقدت جمعية الشعر في اتحاد الكتاب العرب لقاءً ثقافياً تضمن طرح الرؤى الثقافية الجديدة التي ستنفذها الجمعية خلال العام الجاري، إضافة إلى دراسة نقدية لما أقامته من أنشطة أدبية وثقافية منوعة العام الماضي.

ورأى رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني أن الأنشطة الشعرية والأدبية التي أقيمت العام الماضي كانت في مستوى لائق، حيث استوفت شروط البناء الفني والثقافي، إضافة إلى التنظيم في دعوة الشعراء الذين شاركوا في أمسيات ومهرجانات شعرية وأدبية، وهذا ما يسعى الاتحاد إلى متابعته وتطويره.

كما أشار نائب رئيس الاتحاد الشاعر توفيق أحمد إلى أهمية ما قام به الاتحاد من استقطاب وحضور أدباء وشعراء من مختلف المحافظات السورية لإقامة الأنشطة الثقافية المتنوعة في دمشق.

بدورها بينت الشاعرة ليندا إبراهيم عضو اتحاد الكتاب العرب في جمعية الشعر أن ما أقامه الاتحاد العام الماضي من أنشطة ثقافية وأدبية متنوعة هو حصيلة واعدة له بتطويره ثقافياً ومهنياً، وذلك من خلال تفعيل الجمعيات والفروع رغم كل الظروف الصعبة.

في حين رأى الأديب رياض طبرة عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب أن انطلاقة هذا العام الأدبية ستكون أكثر قوة ومخزوناً ثقافياً وفكرياً، نظراً للأساس القوي في العام الفائت.

وسلطت الأديبة فلك حصرية رئيس تحرير مجلة الموقف الأدبي الضوء على الإيجابيات والسلبيات في الأنشطة الثقافية التي أقيمت العام الفائت، مبينة ضرورة العمل على تعزيز الجهود لتلافي السلبيات لتطوير الثقافة الإيجابية في كل أشكالها.

وتقديرا لجهود مقرر جمعية الشعر جهاد الأحمدية وأمين السر يحيى محي الدين أعيد انتخابهما بالإجماع لعام آخر.

محمد خالد الخضر

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