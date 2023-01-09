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وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تدعو إلى احترام إرادة الشعب البرازيلي بقيادة الرئيس لولا وتؤكد تضامنها مع الحكومة المنتخبة في البرازيل

2023-01-09

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وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تدين بأشد العبارات أعمال العنف التي ارتكبتها مجموعات تخريبية ضد مقار الكونغرس والرئاسة والمحكمة العليا في البرازيل وهي تدعم الخطوات والإجراءات التي اتخذها الرئيس المنتخب لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لوضع حد لهذه الأعمال التي تتناقض بشكل تام مع قيم الديمقراطية واحترام إرادة الشعب البرازيلي

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