وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تدعو إلى احترام إرادة الشعب البرازيلي بقيادة الرئيس لولا وتؤكد تضامنها مع الحكومة المنتخبة في البرازيل

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
كنعاني: العلاقات السورية الإيرانية استراتيجية وعميقة
2023-01-09
سوسان يبدأ زيارة لإيران لبحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة
2023-01-08
ميا يبحث مع المعولي سبل تعزيز التعاون البرلماني بين سورية وعُمان
2023-01-08
المقداد يبحث خلال اتصال هاتفي مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية الاستراتيجية والتنسيق العالي القائم بين البلدين
2023-01-08
اللجنة الشعبية العربية الدولية لرفع الحصار عن سورية: معركة عربية وأممية مستمرة
2023-01-07
مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: ملف الكيميائي بسورية من أكثر الملفات المسيسة بمجلس الأمن
2023-01-05
روسيا ترفض مناقشة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية بمجلس الأمن
2023-01-05
محليات
الأشغال العامة والإسكان: دورات مجانية لتعليم مهن البناء بعدد من مراكز التدريب المهني
2023-01-09
مبادرة أهلية لإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية في قرية سميع بريف السويداء الغربي
2023-01-09
مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعديل مدة المسار الزمني لمعاون الوزير والمدير العام وأمين عام المحافظة
2023-01-09
توافر بوابات إنترنت في عدد من مراكز الهاتف بدمشق
2023-01-09
أكثر من 323 مليون ليرة مبيعات السجاد الآلي بالسويداء خلال الموسم الشتوي الحالي
2023-01-09
الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل أمطار فوق بعض المناطق
2023-01-09
الانتهاء من أعمال ترميم مشفى نوى بريف درعا
2023-01-09
رياضة
ليال سلمان موهبة واعدة في الكاراتيه وتطمح بالوصول إلى العالمية
2023-01-09
نابولي يهزم سامبدوريا في الدوري الإيطالي
2023-01-08
مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي في كأس الاتحاد الإنكليزي
2023-01-08
سكالوني يحصد جائزة أفضل مدرب في العالم
2023-01-08
لاتسيو يتعادل مع إمبولي في الدوري الإيطالي
2023-01-08
نور عبيد موهبة صاعدة في رياضة الرماية
2023-01-08
ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أديلايد الأسترالية للتنس
2023-01-08
اقتصاد
ارتفاع سعر غرام الذهب 7000 ليرة محلياً
2023-01-09
ارتفاع الروبل أمام الدولار واليورو
2023-01-09
غازبروم: واردات الغاز الروسي إلى أوروبا تتجاوز 35 مليون متر مكعب
2023-01-09
التجارة الداخلية تدعو الفعاليات الاقتصادية للتعاون في تأمين السلع الضرورية بالأسواق
2023-01-09
وصول الدفعة الأولى من بذار البطاطا الأجنبية إلى فرع إكثار درعا
2023-01-09
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا
2023-01-09
تحسن نسب الزراعات الشتوية بحمص
2023-01-09
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الشريط الإخباري
التجارة الداخلية تدعو الفعاليات الاقتصادية للتعاون في تأمين السلع الضرورية بالأسواق
مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعديل مدة المسار الزمني لمعاون الوزير والمدير العام وأمين عام المحافظة
كنعاني: العلاقات السورية الإيرانية استراتيجية وعميقة
السفارة الإيرانية بدمشق تحيي الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق سليماني ورفاقه
ميا يبحث مع المعولي سبل تعزيز التعاون البرلماني بين سورية وعُمان
وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تدعو إلى احترام إرادة الشعب البرازيلي بقيادة الرئيس لولا وتؤكد تضامنها مع الحكومة المنتخبة في البرازيل
2023-01-09
2023-01-09
Afraa
سابق
وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تدين بأشد العبارات أعمال العنف التي ارتكبتها مجموعات تخريبية ضد مقار الكونغرس والرئاسة والمحكمة العليا في البرازيل وهي تدعم الخطوات والإجراءات التي اتخذها الرئيس المنتخب لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لوضع حد لهذه الأعمال التي تتناقض بشكل تام مع قيم الديمقراطية واحترام إرادة الشعب البرازيلي
انظر ايضاً
وزارة الخارجية والمغتربين: سورية تدين بأشد العبارات أعمال العنف التي ارتكبتها مجموعات تخريبية ضد مقار الكونغرس والرئاسة والمحكمة العليا في البرازيل وهي تدعم الخطوات والإجراءات التي اتخذها الرئيس المنتخب لويس ايناسيو لولا دا سيلفا لوضع حد لهذه الأعمال التي تتناقض بشكل تام مع قيم الديمقراطية واحترام إرادة الشعب البرازيلي
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