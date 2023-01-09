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الدفاع الروسية: إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز (سو 25) و(ميغ 29) إضافة إلى مروحية من طراز (مي 8) خلال الساعات الماضية

2023-01-09

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