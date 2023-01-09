قوات النظام الأوكراني تقصف دونيتسك بـ 178 صاروخاً

دونيتسك-سانا

أعلن مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الديمقراطية في المركز المشترك للمراقبة والتنسيق أن القوات الأوكرانية أطلقت 178 صاروخاً من نوع هيمارس على أراضي الجمهورية، منذ بدء العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس.

ونقلت تاس عن المكتب قوله في بيان اليوم: “إن البعثة سجلت 14615 هجوماً في 326 يوماً من التصعيد، منها 14284 بأسلحة ثقيلة.

وأوضح البيان أن القوات الأوكرانية أطلقت 94879 ذخيرة من عيارات مختلفة، بما في ذلك 37 صاروخ “توشكا- يو” و 178 صاروخاً من نوع “هيمارس” و 255 صاروخ “بي إم -27 أوراغان” و 12499 صاروخ “إم إل آر إس 122 ميليمتراً” و18661 ذخيرة عيار 155 ميليمتراً.

وكان المكتب أعلن أمس أن قوات النظام الاوكراني قصفت أراضي الجمهورية 33 مرة أمس الأول، بينها إطلاق 13 قذيفة من راجمات الصواريخ باتجاه دونيتسك.

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