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الدفاع الروسية: القوات الروسية تواصل العمليات الهجومية في محور دونيتسك وتكبد العدو خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد

2023-01-09

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