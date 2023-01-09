ليال سلمان موهبة واعدة في الكاراتيه وتطمح بالوصول إلى العالمية

دمشق-سانا

استطاعت لاعبة الكاراتيه الموهوبة ليال سهيل سلمان أن تفرض نفسها بقوة في هذه اللعبة ترجمتها بذهبية بطولة غرب آسيا التي أقيمت في الشارقة مؤخراً، وطموحها الوصول إلى منصات التتويج بالمحافل العالمية.

شكلت سلمان 13 عاماً حالة تميز في لعبة الكاراتيه، ولفتت أنظار الخبراء منذ ولوجها اللعبة من خلال أدائها وحركاتها ومهاراتها، ناهيك عما تتمتع به من صفات بنيوية تساعدها في التغلب على منافسيها.

وفي تصريح لـ سانا، أوضحت سلمان أنها بدأت ممارسة الكاراتيه في سن التاسعة لشغفها بهذه اللعبة، لما فيها من فائدة كبيرة لكونها تعطي الجسم القوة وتساعد في زيادة الثقة بالنفس، مشيرة إلى تشجيع والدها مدرب المنتخب الوطني وعضو اتحاد اللعبة سهيل سلمان الذي لاحظ موهبتها، فأشرف على تدريبها للارتقاء بمستواها، والوصول بها إلى مراحل متقدمة.

وأضافت سلمان التي تحمل الحزام البني: “إنها أحرزت عدة ميداليات ذهبية وفضية خلال مشاركاتها المحلية ببطولات الجمهورية بفئة ناقص 12 عاماً، وفئة ناقص 14 عاماً، ما شكل لها دافعاً للتعلق باللعبة بشكل أكبر، ومواصلة التدريب لتسجيل المزيد من النتائج الجيدة، ولتدون اسمها بين اللاعبات المتميزات، حيث ظفرت بذهبية غرب آسيا لعام 2022 بوزن زائد 48 كغ لفئة ناقص 14 عاماً التي أقيمت في الشارقة.

ووفقاً لوالدها المدرب سهيل سلمان فإن ليال تتمتع بشخصية قوية، وثقة مطلقة بالنفس تبدو واضحة عند أدائها الحركات على البساط، متوقعا لها أن تكون بطلة مهمة في رياضة الكاراتيه، حيث تملك مستوى فنياً متقدماً، وتتمتع بمرونة وقوة وسرعة استجابة وتأقلم مع أي تكنيك أو تكتيك.

رئيس اتحاد اللعبة جهاد محمود ميا نوه بالمواهب الواعدة في لعبة الكاراتيه، ومنها البطلة ليال التي سيكون لها شأن مهم على الصعيد العربي والآسيوي، بعد اتباعها لبرنامج تدريبي لتنمية الخصائص الحركية، حيث يتم العمل عليه لتكون رقماً صعباً في عالم الكاراتيه، مبيناً أن اتحاد اللعبة يرسم طرقاً استراتيجية لكل موهبة على حدة، حسب إمكاناتها، لتطويرها وصقلها، والوصول بها في نهاية المطاف إلى منصات التتويج، ورفع علم سورية وعزف النشيد الوطني.

وكرمت ليال من الاتحاد الرياضي العام، واتحاد الكاراتيه، ومحافظة دمشق لتحقيقها مع زملائها في المنتخب الوطني إنجازاً مهما الشهر الفائت، تمثل بالظفر بست عشرة ميدالية متنوعة، في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة.

هناء صقور

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