ارتفاع سعر غرام الذهب 7000 ليرة محلياً

دمشق-سانا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية 7 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً، عن السعر الذي سجلته يوم السبت أول أمس، وذلك لارتفاع الأونصة عالمياً بشكل كبير، حيث وصل إلى 1878 دولاراً.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم، سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 312 ألف ليرة، وسعر شراء 311500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 267429 ليرة، و266929 ليرة سعر شراء.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 11 مليوناً، و550 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 2 مليون و646 ألف ليرة.

وكان سعر غرام الذهب عيار 21 سجل يوم السبت الماضي سعر مبيع 305 آلاف ليرة، وسعر شراء 304500 ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 261429 ليرة، و260929 ليرة سعر شراء، بينما كان سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 11 مليوناً و290 ألف ليرة، وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 2 مليون و590 ألف ليرة.

لؤي حسامو

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