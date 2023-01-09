التجارة الداخلية تدعو كل الفعاليات الاقتصادية إلى التعاون مع السورية للتجارة

دمشق-سانا

دعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك كل الفعاليات الاقتصادية إلى التعاون مع المؤسسة السورية للتجارة وعدم الإحجام عن بيعها المواد التالية: كامل حاجتها من كل المواد الغذائية الأساسية المنتجة محلياً ( زيوت – سمون – كونسروة – حبوب – بقوليات وأي مواد أخرى) بسعر التكلفة مضافاً إليها هامش الربح المحدد لحلقة المنتج فقط، إضافة إلى كامل حاجتها من كل المواد الغذائية الأساسية المستوردة ( سكر- رز – زيوت وسمون نباتية – معلبات تونة وسردين – حليب – متة ) بسعر التكلفة مضافاً إليها هامش الربح المحدد لحلقة المستورد فقط.

وأشارت الوزارة في بيان لها نشرته على صفحتها عبر فيسبوك إلى أن ذلك يأتي انطلاقاً من مبدأ تأمين انسياب المواد والسلع الأساسية الضرورية في الأسواق، ولاسيما ضمن صالات ومراكز البيع التابعة للسورية للتجارة وطرحها بأسعار معتدلة كجهة تدخل إيجابي على المواطنين وخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية القاسية.

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