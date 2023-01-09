مبادرة أهلية لإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية في قرية سميع بريف السويداء الغربي

السويداء-سانا

أنجزت فعاليات المجتمع الأهلي في قرية سميع بريف السويداء الغربي مبادرة لإنارة الشوارع بالطاقة الشمسية، بهدف تخديم المواطنين.

وذكر رئيس لجنة صندوق سميع الخيري المكلفة بإنجاز المشروع “بسام حسين اليوسف” في تصريح لمراسل سانا اليوم أن المبادرة التي جاءت بدعم من مغتربي القرية وأهاليها تضمنت تركيب 52 جهازاً مع قواعدها على الأعمدة الكهربائية الموجودة.

من جهته، أشار رئيس مجلس بلدية سميع “طليع عبد المولى نصر” في تصريح مماثل إلى أهمية هذه المبادرة التي نفذتها فعاليات أهلية لتأكيد حالة التعاون بين أفراد المجتمع، وإيجاد حلول للمشاكل التي تواجههم، وتحقيق فائدة تخدم المصلحة العامة.

وكانت فعاليات المجتمع الأهلي في قرية سميع أنجزت خلال الفترة الماضية مبادرة لتجهيز مستوصف بالقرية، وكذلك ربط بئر مياه بالقرية بخط مياه محيد عن التقنين.

عمر الطويل

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