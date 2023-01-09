وصول الدفعة الأولى من بذار البطاطا الأجنبية إلى فرع إكثار درعا

درعا-سانا

وصلت إلى مستودعات فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بدرعا كمية 170 طناً من بذار البطاطا الأجنبية، ويتم الآن تسليمها للمزارعين المكتتبين.

وبين مدير فرع إكثار البذار المهندس سامر الزامل في تصريح لمراسل سانا اليوم أن مزارعي درعا اكتتبوا على كمية 500 طن من بذار البطاطا الأجنبية، واختاروا أربعة أصناف هي سبونتا وإيفرست وسينرجي وأريزونا، وبأسعار 4.2 ملايين ليرة للطن الواحد من صنف سبونتا و 5.350 ملايين ليرة لباقي الأصناف، موضحاً أن البذار الموزعة في المؤسسة العامة لإكثار البذار وفروعها بالمحافظات تتمتع بالموثوقية والإنتاجية الجيدة ضمن وحدة المساحة.

وأوضح الزامل أن عملية الاكتتاب على بذار البطاطا المحلية تم تمديدها، بهدف إتاحة الفرصة للمزارعين للحصول على البذار، لافتاً إلى أن سعر الطن الواحد يبلغ 2.1 مليون ليرة سورية ليتم توزيعه بموجب البطاقة الشخصية وبكمية طن واحد لكل بطاقة.

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