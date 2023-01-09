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خبراء: البنوك الروسية ستكسب ما يصل إلى 20 مليار دولار عام 2023

2023-01-09

موسكو-سانا

توقع خبراء اقتصاديون أن تحقق البنوك الروسية أرباحاً قد تصل إلى ما يعادل 20.7 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الجارية.

وأوضح الخبراء في مذكرة حول القطاع المصرفي في روسيا نشرتها تاس اليوم أنه “وبعد التحديات التي واجهتها المصارف الروسية العام الماضي فإنها ستكون قادرة على جني نحو 1.2 إلى 1.5 تريليون روبل روسي هذا العام، وهو أكثر من نصف الأرباح القياسية التي حققتها عام 2021، والتي بلغت حينها 2.4 تريليون روبل”.

وتوقع المحللون أن التحول واسع النطاق للاقتصاد الروسي سيدعم الطلب على القروض، وكذلك ستنمو محفظة قروض الشركات بالروبل بنسبة 15 و20 بالمئة، بينما ستنخفض حصة قروض الشركات بالعملة الأجنبية إلى 14-15 بالمئة مقارنة بـ 16 بالمئة العام الماضي و24 بالمئة عام 2021.

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