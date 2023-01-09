الجو غائم جزئياً وفرصة لهطل أمطار فوق بعض المناطق

دمشق- سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها أو أعلى بقليل باستثناء المنطقة الشرقية، حيث تكون أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الجنوبية والقلمون والوسطى، مع تحذير من تشكل الضباب في أغلب المناطق الداخلية ليلا،ً وكذلك الصقيع فوق المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية بين الخفيفة ومعتدلة السرعة تنشط أحياناً في المناطق الساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج بالداخل.

وغداً تميل درجات الحرارة للارتفاع لتصبح أعلى من معدلاتها بقليل وحول معدلاتها في المنطقة الشرقية والبادية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام……

الإثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 11 / 5 13 / 3 13 / 4 القنيطرة 10 / 4 10 / 4 11 / 5 درعا 13 / 6 14 / 5 15 / 4 السويداء 12 / 3 12 / 3 13 / 2 حمص 12 / 4 13 / 3 15 / 3 حماة 11 / 4 12 / 4 14 / 5 الحسكة 12 / 1 13 /صفر 13 / ناقص1 اللاذقية 18 / 9 18 / 10 19 / 11 طرطوس 18 / 10 19 /11 20 / 11 حلب 11 / 1 12 / 2 12 / 3 إدلب 11 / 3 12 / 2 13 / 4 دير الزور 12 / 5 13 / 3 13 / 2 الرقة 11/3 12 / 1 12/2/0

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