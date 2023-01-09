الانتهاء من أعمال ترميم مشفى نوى بريف درعا

درعا-سانا

أنهت مديرية صحة درعا أعمال ترميم مشفى نوى الوطني الذي طاله الإرهاب خلال سنوات الحرب، وذلك بدعم من منظمة الصحة العالمية.

وذكر مدير الصحة الدكتور بسام السويدان بتصريح لمراسل سانا اليوم أن الترميم شمل كل البناء، بتنفيذ أعمال إنشائية كاملة ما يسهم في تحسين واقع المشفى، وبالتالي تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مبيناً أن مشفى نوى يغطي منطقة جغرافية كبيرة، ما يستوجب تفعيله على الشكل المطلوب.

مدير مشفى نوى الدكتور خليل العودة الله ذكر بتصريح مماثل أن الترميم شمل كل أقسام المشفى، مبيناً أن المشفى يعاني من نقص الكوادر، ويتم العمل مع المجتمع المحلي للتعاقد مع أطباء متطوعين لتشغيل بعض الأقسام ولا سيما قسم العمليات.

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