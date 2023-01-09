الرئيس البرازيلي يعلن استعادة السيطرة على مقار السلطة بعد هجوم لأنصار بولسونارو

برازيليا-سانا

أعلن الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا أنه سيستأنف العمل اعتباراً من يوم غد في المكاتب التي تعرضت لهجوم من جانب المئات من أنصار سلفه جايير بولسونارو.

وكتب دا سيلفا وفقاً لوكالة فرانس برس في تغريدة اليوم “يجري التعرف على الانقلابيين الذين أقدموا على تخريب الممتلكات العامة في برازيليا وسيحاسبون، ويوم غد سنستأنف العمل في قصر بلانالتو”.

وكان أنصار بولسونارو الذي هزمه لولا في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في الـ 30 من تشرين الأول الماضي اقتحموا مبنى الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي، بعد أسبوع على تنصيب إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency