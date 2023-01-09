مجلس الوزراء يصدر قراراً بتعديل مدة المسار الزمني لمعاون الوزير والمدير العام وأمين عام المحافظة

دمشق-سانا

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس قراراً تضمن تعديل مدة المسار الزمني لكل من معاون الوزير والمدير العام وأمين عام المحافظة.

وجاء في القرار الذي تلقت سانا نسخة منه أنه تعدل الفقرة /أ/ من المادة /3/ من القرار رقم /25/ م تاريخ 23 / 3 / 2021 لتصبح مدة المسار الزمني لمعاون الوزير /7/ سنوات، ويتكون من أربع ولايات إدارية مدة كل منها عامان عدا الولاية الإدارية الأولى مدتها عام واحد ويجوز إضافة ولاية إدارية خامسة مدتها عام واحد فقط.

كما حددت مدة المسار الزمني للمدير العام وأمين عام المحافظة لـ /5/ سنوات ويتكون من ثلاث ولايات إدارية مدة كل منها عامان عدا الولاية الإدارية الأولى مدتها عام واحد، ويجوز إضافة ولاية إدارية رابعة مدتها عام واحد فقط مع مراعاة التشريعات الخاصة ببعض الجهات العامة.

وأشار القرار إلى أنه لا يجوز التبديل أو إنهاء التعيين ضمن مدة الولاية الإدارية ما لم يوجد سبب يحول دون بقائه في مركز عمله، وتعتبر مدة المسار الزمني واحدة، وفي حال الانتقال ضمنها بين جهة عامة وأخرى تتم إضافة ولاية إدارية رابعة مدتها سنتان لتصبح مدة المسار الزمني /7/ أعوام.