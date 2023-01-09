إصابة فلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة شمال الخليل

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين مساء اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية تطالب بتسليم جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال.

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتدت بقنابل الغاز السام على المشاركين في المظاهرة، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق.

وأصيب عدد من الفلسطينيين في وقت سابق اليوم بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال قرية رمانة غرب مدينة جنين بالضفة الغربية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency