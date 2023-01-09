أنصار الرئيس البرازيلي السابق يقتحمون مقرات الرئاسة والحكومة والكونغرس

برازيليا-سانا

اقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو اليوم مبنى الكونغرس والمحكمة العليا وقصر بلانالتو الرئاسي بعد أسبوع على تنصيب إيناسيو لولا دا سيلفا رئيساً للبلاد.

وذكرت وكالة فرانس برس أن “المتظاهرين هاجموا مرافق السلطة الرئيسية للبلاد في العاصمة برازيليا بينما حاولت الشرطة صدهم عبر إطلاق الغاز المسيل للدموع لكن دون جدوى”.

وقال وزير العدل والأمن العام فلافيو دينو على موقع تويتر: “هذه المحاولة العبثية لفرض إرادة بالقوة لن تسود وحكومة المقاطعة الفيدرالية في برازيليا سترسل تعزيزات لاستعادة النظام”.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مكاتب البرلمانيين محطمة ومتظاهرين واقفين على مقاعد مجلس الشيوخ وأضراراً في هذه المباني التي تعتبر تحفاً معمارية من الطراز الحديث وتضم الكثير من الأعمال الفنية.

وكان أنصار بولسونارو الذي هزمه لولا في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 30 تشرين الأول الماضي تظاهروا أمام ثكنات عسكرية مطالبين بتدخل الجيش لمنع لولا من تولي الرئاسة بعدما أدى اليمين الدستورية أمام الكونغرس الأحد الماضي.

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