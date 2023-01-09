مانشستر سيتي يفوز على تشيلسي في كأس الاتحاد الإنكليزي

لندن-سانا

تأهل فريق مانشستر سيتي إلى الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم إثر الفوز على ضيفه تشيلسي بأربعة أهداف دون مقابل.

وسجل الجزائري رياض محرز الهدفين الأول والرابع للسيتي، بالدقيقتين 23 و85 من زمن المباراة، في حين سجل الهدفين الآخرين كل من الأرجنتيني جوليان الفاريز من ضربة جزاء والإنكليزي فيل فودين بالدقيقتين 30 و38 من المباراة.

وحقق مانشستر سيتي بذلك انتصاره الثاني على التوالي على بعد فوزه على البلوز في ختام منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنكليزي.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency