الدفاع البيلاروسية: مناورات جوية روسية بيلاروسية لمدة أسبوعين قريباً

مينسك-سانا

أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن إجراء مناورات جوية تكتيكية للقوات الروسية والبيلاروسية تستمر لمدة أسبوعين.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الوزارة قولها في بيان اليوم: “ستجرى تدريبات طيران تكتيكية مشتركة بين بيلاروس وروسيا بدءا من الـ 16 من الشهر الجاري إلى الأول من شهر شباط القادم”، مشيرة إلى أنه ستشارك خلال التدريبات جميع المطارات وأماكن التدريب التابعة للقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية.

وتأتي هذه المناورات بعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أواخر الشهر الماضي إلى مينسك، والتي بحث خلالها مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو مواصلة تطوير العلاقات والشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين.

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