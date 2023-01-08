سكالوني يحصد جائزة أفضل مدرب في العالم

برلين-سانا

أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء فوز الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين بجائزة المدرب الأفضل في العالم لعام 2022.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد أن سكالوني تفوق برصيد 240 نقطة بفارق 195 نقطة على مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشامب صاحب المركز الثاني بينما جاء في المركز الثالث المغربي وليد الركراكي برصيد 30 نقطة.

وكلن سكالوني 43 عاماً قاد المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس العالم 2022 على حساب المنتخب الفرنسي.

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