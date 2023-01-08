الرئيس الصربي يجدد رفض بلاده المشاركة في العقوبات الغربية ضد روسيا

بلغراد-سانا

جدد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش اليوم رفض بلاده المشاركة في العقوبات الغربية ضد روسيا مؤكداً أنها سيف ذو حدين.

ونقلت وكالة تاس عن فوتشيتش قوله في مقابلة تلفزيونية: “إن رفض بلغراد الانضمام للعقوبات الغربية ضد موسكو نابع من استقلالية القرار الصربي” مؤكداً أن هذه العقوبات سيف ذو حدين، وسيشعر الغرب والعالم أجمع بتبعاتها خلال الشتاء المقبل.

ولفت فوتشيتش إلى أنه من المتوقع تكثيف الضغوطات على صربيا بسبب الإشكالات التي يشهدها إقليم كوسوفو وميتوهيا ورفض بلغراد الانضمام للعقوبات الغربية ضد روسيا.

وكان فوتشيتش أكد في تشرين الأول الماضي أن بلاده لن تفرض عقوبات على روسيا.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency