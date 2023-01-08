الدفاع الروسية تحذر من تحضير نظام كييف لاستفزاز جديد بعد نبش قبور في خاركوف

موسكو-سانا

حذرت وزارة الدفاع الروسية من أن قوات الأمن الأوكرانية تعد استفزازاً واسع النطاق ضد روسيا، بعد قيامها بنبش قبور في مقابر بمنطقة خاركوف.

وقالت الوزارة في بيان اليوم: “عشية عيد الميلاد نظم ممثلو مكتب التحقيقات الحكومي وجهاز الأمن الأوكراني أعمالاً لنبش القبور في مقابر بعدة مناطق حيث تم دفن السكان المحليين الذين ماتوا لأسباب طبيعية”.

وأضافت الوزارة: “بعد استخراج الجثث تم تشويهها بشكل إضافي وإلقائها في حفر معدة خصيصاً على مشارف هذه المناطق لإنشاء أدلة زائفة بزعم تعذيب وإعدام المدنيين على يد أفراد عسكريين روس”.

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