ديلي ميل تحذر من استمرار تدهور النظام الصحي في بريطانيا

لندن-سانا

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية: إن البريطانيين باتوا يواجهون رعاية طبية سيئة في ظل انهيار الوضع الصحي في البلاد.

وذكرت الصحيفة أن بيانات نظام الرعاية الصحية العامة والمجانية في بريطانيا (ان اتش اس) كشفت اليوم أن ما يقرب من نصف سيارات الإسعاف واجهت تأخيرات لمدة نصف ساعة على الأقل، ويعود سبب انتظار سيارات الإسعاف إلى أن آلاف الأسرة في المستشفيات البريطانية يشغلها حالياً أشخاص مؤهلون للخروج، لكن ليس لديهم مكان يذهبون إليه بسبب ندرة الأماكن المخصصة للرعاية طويلة الأجل.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إسعاف بريطانية تبلغ من العمر 79 عاماً إثر سقوطها في حديقة على غطاء لصندوق المهملات، ووضعها في شاحنة بعد تأخر وصل سيارة الإسعاف لنقلها الى المستشفى وحصولها على سرير بعد ثماني ساعات من الانتظار، ووفقاً لعائلتها فإن تأخيرات الطاقم الطبي وصلت إلى أسوأ مستوى لها على الإطلاق.

ولفت رئيس الكلية الملكية لطب الطوارئ الدكتور أدريان بويل إلى أن الأزمة في أقسام الطوارئ أسوأ من ذي قبل، ولا يمكن إلقاء اللوم على جائحة فيروس كورونا حيث إن الوضع المتدهور يعود إلى ما يقرب عقد من الزمن.

وقدرت المنظمة التي تمثل موظفي طوارئ الكلية الملكية لطب الطوارئ أن ما بين 300 و500 مريض يموتون أسبوعياً بسبب نقص الرعاية في أقسام الطوارئ، وخاصة بصفوف الانتظار الطويل.

وفي هذا السياق عقد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اجتماع أزمة مع وزراء الحكومة، ومديري الأطقم الطبية والخدمات الصحية أمس لبحث سبل إنهاء أزمة الرعاية الصحية حيث آلاف المرضى عالقون خارج المستشفيات.

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