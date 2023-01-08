تشييع وديع وسوف

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
سوسان يبدأ زيارة لإيران لبحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة
2023-01-08
ميا يبحث مع المعولي سبل تعزيز التعاون البرلماني بين سورية وعُمان
2023-01-08
المقداد يبحث خلال اتصال هاتفي مع عبد اللهيان العلاقات الثنائية الاستراتيجية والتنسيق العالي القائم بين البلدين
2023-01-08
اللجنة الشعبية العربية الدولية لرفع الحصار عن سورية: معركة عربية وأممية مستمرة
2023-01-07
مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: ملف الكيميائي بسورية من أكثر الملفات المسيسة بمجلس الأمن
2023-01-05
روسيا ترفض مناقشة تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية حول سورية بمجلس الأمن
2023-01-05
السفير صباغ: سورية مستمرة بالتعاون مع منظمة الحظر لإغلاق (ملف الكيميائي) فيها
2023-01-05
محليات
تنظيم 35 ضبطاً تموينياً في اللاذقية بغرامات تتجاوز 41 مليون ليرة
2023-01-08
زراعة 2000 غرسة حراجية في الحديقة البيئية بمدينة البعث
2023-01-08
زراعة درعا توزع خمس غراس حراجية مجانية لكل أسرة
2023-01-08
السفارة الإيرانية بدمشق تحيي الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق سليماني ورفاقه
2023-01-08
خلال العام الماضي… تركيب 1040 جهاز إنارة بالطاقة الشمسية في طرقات دمشق
2023-01-08
حماية المستهلك في درعا تسير دوريات لمراقبة محطات الوقود ومراكز المحروقات
2023-01-08
ضبط أفران تموينية بمخالفة نقص وزن ربطة الخبز بطرطوس
2023-01-08
رياضة
لاتسيو يتعادل مع إمبولي في الدوري الإيطالي
2023-01-08
نور عبيد موهبة صاعدة في رياضة الرماية
2023-01-08
ديوكوفيتش يتوج بلقب بطولة أديلايد الأسترالية للتنس
2023-01-08
حبيب نورمحمدوف يترك عالم الفنون القتالية المختلطة نهائياً
2023-01-08
غوف تتأهل لنهائي بطولة أوكلاند للتنس
2023-01-07
الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يجدد تعاقده مع ديشامب
2023-01-07
ريال مدريد يخسر من فياريال في الدوري الإسباني
2023-01-07
اقتصاد
هيئة الاستثمار تعلن عن تنظيم لقاء تفاعلي شهري لمناقشة قضايا المستثمرين ومشاريعهم
2023-01-08
لتوزيعها على الفلاحين في المحافظات.. تأمين 2057 طناً من بذار البطاطا المستوردة و173 طناً من الإنتاج المحلي
2023-01-08
486 هكتاراً المساحة المزروعة بالثوم الشتوي في الحسكة
2023-01-08
زراعة 39 ألف هكتار بمحصول القمح في أراضي منطقة الغاب
2023-01-07
انخفاض سعر غرام الذهب 5000 ليرة محلياً
2023-01-07
تنفيذ كامل الخطة الزراعية للقمح المروي والشعير في درعا
2023-01-07
نقابة المهندسين الزراعيين: تأهيل المشاريع الاستثمارية الزراعية لزيادة الإنتاج وتطويره
2023-01-07
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الشريط الإخباري
السفارة الإيرانية بدمشق تحيي الذكرى الثالثة لاستشهاد الفريق سليماني ورفاقه
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