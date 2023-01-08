تنظيم 35 ضبطاً تموينياً في اللاذقية بغرامات تتجاوز 41 مليون ليرة

اللاذقية-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية اليوم 35 ضبطاً تموينياً، خلال جولات رقابية على الأسواق والفعاليات التجارية، مع غرامات بلغت 41670210 ليرة سورية.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك المهندس أحمد زاهر في تصريح لمراسل سانا أن الضبوط التموينية شملت منشأة تبريد متوقفة عن العمل وتقوم باستجرار مخصصاتها من المازوت الصناعي والاتجار بها في السوق السوداء، وتم تغريمها بالكمية المستجرة البالغة 2000 ليتر بمبلغ إجمالي 18 مليوناً، وإرسال كتاب لفرع المحروقات لإيقاف مخصصاتها من مادة المازوت.

ولفت زاهر إلى تنظيم ضبط تمويني بحق ناقل لمادة المازوت بمخالفة استجرار كمية 2000 ليتر مخصصة لمنشأة تبريد والتصرف بها والاتجار بها في السوق السوداء بالاتفاق مع صاحب المنشأة، وتم تغريم المخالف بمبلغ 18 مليوناً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً بحقه، إضافة إلى تنظيم ضبط تمويني بمخالفة استجرار المازوت الصناعي بكمية 500 لتر والتصرف به بطريقة غير مشروعة بحق معمل إسمنت، وتم تغريم المخالف بمبلغ قدره 4 ملايين ونصف المليون ليرة سورية.

وأشار زاهر إلى تنظيم ضبط تمويني بمخالفة نقص وزن ربط الخبز المعدة للبيع بحق مخبز وتغريم المخالف بمبلغ 1170210 ليرة سورية، إضافة إلى ضبوط تموينية أخرى بمخالفة حيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وتقاضي أجور زائدة، ومخالفة البيع بسعر زائد، ومخالفة عدم الإعلان عن أجور بدل خدمات.

ديمة حشمة

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