لاتسيو يتعادل مع إمبولي في الدوري الإيطالي

روما-سانا

تعادل فريق لاتسيو مع ضيفه إمبولي 2-2، في الجولة السابعة عشرة، من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل هدفي لاتسيو فيليبي أندرسون وماتيا زاكايني في الدقيقتين 2 و54، فيما سجل هدفي إمبولي فرانشيسكو كابوتو ورازافان مارين في الدقيقتين 83 والرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، كما رفع إمبولي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي مباراة ثانية، تعادل سبيزيا مع ليتشي سلبياً، ليرفع الأول رصيده إلى 15 نقطة في المركز السابع عشر، كما رفع الثاني رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني عشر.

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