رئيسي: تصريحات بايدن عودة لنظام الاستعمار القديم

طهران-سانا

ندد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، معتبراً أنها عودة للنظام الاستعماري القديم تحت ستار الدفاع عن حقوق الإنسان.

وفي تصريح له خلال اجتماعه بأعضاء مجلس الوزراء الإيراني أكد رئيسي أن تشبيه بايدن لباقي الدول بقطعة من السروال الأمريكي يشكل عودة للنظام الاستعماري القديم ونزعة فرعونية يخبئها النظام الأمريكي تحت ستار الدفاع عن حقوق الإنسان.

كما ندد رئيسي أيضاً بإهانة المقدسات والمراجع الدينية الإسلامية من قبل فرنسا، مشيراً إلى أن هذه الممارسات تعد دليلاً واضحاً على فشل العدو بزعزعة الأمن في الداخل الإيراني.

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