الدفاع الروسية: القوات الأوكرانية واصلت قصفها القرى والبلدات رغم وقف إطلاق النار

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها في مناطق العملية العسكرية الخاصة، واصلت التقيد بوقف إطلاق النار المعلن على طول خط التماس بأكمله خلال اليومين الماضيين، إلا أن القوات الأوكرانية استهدفت بقصف مكثف القرى والبلدات والمواقع الروسية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن القوات الأوكرانية نفذت على اتجاهي كوبيانسك وكراسنو ليمانسك 78 عملية قصف بالمدفعية والهاون، كما قامت على اتجاهات سوليدارسكي وأفدييفكا وماريينسك بقصف مدفعي 155 مرة بالمدافع من العيار الكبير، وأطلقت على المناطق السكنية في مدينة دونيتسك أكثر من 160 قذيفة من العيار الكبير، و20 قذيفة من راجمات صواريخ متعددة.

ولفتت الوزارة إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت نيران المدفعية 89 مرة في منطقة زابوروجيه، و55 مرة على اتجاهات خيرسون وكريفوي روغ.

من جانبه أوضح المتحدث باسم الوزارة الفريق إيغور كوناشينكوف في بيان اليوم، أنه بعد انتهاء نظام وقف إطلاق النار ألحقت القوات الروسية على اتجاه كوبيانسك أضراراً بالغة بواسطة نيران مركزة على تجمع القوى العاملة، والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في ضواحي نوفوسيلوفسكوي في جمهورية لوغانسك الشعبية وسينكوفكا في منطقة خاركوف، وقضت على أكثر من 30 جندياً أوكرانياً، ودمرت عربة قتال مشاة وناقلة جند مدرعة ومركبتين عسكريتين.

ولفت كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية دمرت مجموعتين من مجموعات التخريب والاستطلاع الأوكرانية قرب كاتليروفكا في ضواحي خاركوف ونوفوسيلوفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، كما نفذت على محور كراسنو-ليمانسكي ضربات مدفعية ضد مجموعتي اقتحام.

وأشار كوناشينكوف إلى أن القوات الروسية قصفت مواقع تمركز القوات والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في محيط ماكييفكا وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وقضت على نحو50 جندياً أوكرانياً، ودمرت ثلاث مركبات قتالية مدرعة، كما أحبطت محاولة هجوم على مواقع القوات الروسية في محيط سبورنو، وقضت على نحو 70 جندياً أوكرانياً.

وبين كوناشينكوف أن الطيران العملياتي والتكتيكي وقوات الصواريخ والمدفعية قصفوا مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية وذخيرة لواء الإنزال الجوي 65 واللواء الآلي 60 التابعين للقوات الأوكرانية، في مناطق كراسني ليمان وكونستانتينوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم تدمير 84 وحدة مدفعية في مرابضها ومراكز تجمع القوى العاملة والمعدات العسكرية في 117 مقاطعة.

وأعلن كوناشينكوف أن القوات الروسية أسقطت خمس طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال يوم واحد، هي طائرتان من طراز “سو-25″، وطائرة من طراز “ميغ-29″، وواحدة من طراز “سو-27″، وخامسة من طراز “سو-24″، كما أسقطت خمس مسيرات أوكرانية في جمهورية لوغانسك الشعبية، واعترضت 10 قذائف من راجمات الصواريخ “هيمارس” و”أوراغان” في لوغانسك ودونيتسك، وصاروخاً أمريكي الصنع مضاداً للرادار من طراز “هارم” في دونيتسك.

وبلغ إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 365 مقاتلة، و199 مروحية، و2848 مسيرة، و400 نظام صواريخ مضادة للطائرات، و7449 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى، و972 مركبة قتالية، و3787 مدفع ميدان وهاون، و7965 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

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