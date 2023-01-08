الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية تواصل تنفيذ عدد من المشاريع وتنهي خط خنيفيس-حسياء

حلب-سانا

تواصل الشركة العامة لإنشاء الخطوط الحديدية السورية التي مقرها في حلب، إنجاز العديد من الأعمال بعدة محافظات، حيث أنهت مؤخراً أعمال تفريعة الخط الحديدي الواصلة بين محطة خنيفيس الجديدة جنوب حمص، والمرفأ الجاف في مدينة حسياء الصناعية بطول 13 كم.

وبين مدير الشركة بحلب المهندس محمد العمر في تصريح لمراسل سانا أن الأعمال المنجزة تضمنت ردميات ترابية عادية بكمية 287 ألف متر مكعب، وحفريات صخرية بكمية 121 ألفاً و700 متر مكعب، وشملت أيضاً إنشاء جسر لوادي الكشف مؤلف من فتحتين بطول 13 متراً لكل منهما، وبارتفاع 7 أمتار، وجسر آخر لطريق الكشف بفتحة واحدة بطول 13 متراً وارتفاع خمسة أمتار، وإنجاز 3 عبارات دائرية و3 عبارات صندوقية.

وأضاف: إن أعمال تنفيذ مشروع المرفأ الجاف في حسياء بلغت تكلفتها 800 مليون ليرة سورية، وتضمنت تنفيذ 4500 متر مكعب من البلاطات البيتونية، و45 متراً طولياً عبارات بيتونية، و100 متر مكعب بيتوناً مسلحاً للجدران، و2500 متر مربع شبكة فلترة للمياه، و43 عمود إنارة بطول 12 متراً، ويتم حالياً التحضير لتنفيذ أعمال الردميات بتربة محسنة بكمية 16 ألف متر مكعب، وتم التعاقد على تنفيذ 4 آلاف متر مربع من بلاط الأرصفة، والتعاقد على تنفيذ 5500 متر طولي من القساطل لتمديد كابلات الكهرباء.

ولفت العمر إلى أن الشركة نفذت أعمال صيانة وتأهيل جسر الرزة المعدني في بلدة قمحانة بمحافظة حماة الذي تعرض لأعمال التخريب جراء الإرهاب بطول 101 متر، وشملت تدعيم جسم الجسر وصيانة الركائز، كما تمت إعادة صيانة الخط الحديدي الواصل بين محطة عكاري في حمص، وحتى محافظة طرطوس بطول 50 كم، واستبدال العوارض فيه، إضافة إلى تركيب سياج بيتوني مسبق الصنع في محطة القدم للقطارات بدمشق، والعمل مستمر بإنتاج الأعمدة البيتونية مسبقة الصنع والإجهاد بمحافظة حلب حسب حاجة شركات الكهرباء ونقل الطاقة، وكذلك العمل مستمر بإنتاج العوارض البيتونية “بي 70” في محافظة حمص.

قصي رزوق

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