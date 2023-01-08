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سوسان يبدأ زيارة لإيران لبحث العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة

2023-01-08

طهران-سانا

بدأ معاون وزير الخارجية والمغتربين الدكتور أيمن سوسان زيارة إلى العاصمة الإيرانية طهران، يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، تتناول العلاقات الثنائية وآخر التطورات في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان في استقبال الدكتور سوسان والوفد المرافق شاه حسيني رئيس الدائرة الثانية لغرب آسيا في الخارجية الايرانية وعدد من المسؤولين الإيرانيين والسفير السوري في طهران الدكتور شفيق ديوب.

ويرافق معاون وزير الخارجية والمغتربين كل من قصي مصطفى مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية بوزارة الخارجية والمغتربين والمستشار في مكتب الوزير إيهاب حامد.

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